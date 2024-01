Giornata della Memoria a Montevarchi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arezzo, 25 gennaio 2024 – In occasione, in programma il 27 gennaio prossimo, l’amministrazione comunale diha organizzato una cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona di alloro al “Monumento ai Caduti Senza Croce”. Si terrà alle 11.30, presso il cimitero del capoluogo alla presenza delle autorità civili, militari e religiose insieme alle associazioni combattentistiche e d’Arma. Nel basamento del monumento, realizzato nel 2005, è collocata la terra proveniente dal campo di concentramento di Dachau, dalla foiba di Basovizza, dalle steppeRussia, la sabbia di El Alamein, acqua del Piave e del mare. Una cerimonia simbolica in ricordo del sacrificio delle tante vittime in quei luoghi e di coloro che persero la vita nella Seconda ...

Tempo di lettura: < 1 minuto doppio appuntamento per il Teatro Eidos , in questo fine settimana. In concomitanza con la giornata della memoria , si ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del “Giorno della Memoria ”, per sabato 27 gennaio L’ Ipsar LE Streghe ha organizzato in collaborazione con ... ()

Nella prima giornata del girone di ritorno dei campionati sono state sei le vittorie per le squadre dell’Incas Caffè Tennistavolo Lucca, su un totale di undici gare disputate, tra cui si registrano le ...In occasione della celebrazione della “Giornata della memoria” sabato 27 gennaio – alle ore 10.30 in viale Grocco all’altezza n.c. 26 in prossimità dello spazio ove sono state posizionate le cinque ...CREMENO – In occasione della Giornata della Memoria, l’ Istituto Comprensivo di Cremeno ha proposto l’iniziativa educativa e artistica “Le verità nascoste” con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ...