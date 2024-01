Giora Eiland | Netanyahu ha fallito | così Israele perde Un nuovo governo avrebbe più opzioni su Gaza

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L'ex capo del Consiglio per la Sicurezza nazionale didenuncia la débâcle "terribile e imbarazzante" di, esercito, intelligence israeliana, l'ottuso paragone che l'America fa trae Iraq, la strategia sbagliata e il rischio di guerra col Libano: "Andavano bloccate le forniture alla Striscia. Se altri si convincono di poterci attaccare senza un prezzo per i loro cittadini, non si tratterranno dal farlo"