Giochini | soffritti e altre idee per salvare l’editoria finché non compra tutto Zuck

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Mi chiamo Guia, ho cinquantun anni, e il mio umore d’ogni giornata dipende da ciò che è accaduto la notte prima a mezzanotte e zerouno, quando le carrozze si trasformano in zucche e il New York Times mette in rete il nuovo Wordle. Se indovino la parola del giorno al terzo tentativo, la mattina dopo mi sveglierò sentendomi intelligentissima; dal quarto in poi, è meglio starmi lontani. Mentre scrivo quest’articolo sono d’umore scintillante giacché, a mezzanotte e zerouno, è accaduto uno di quei miracoli che noialtri atei chiamiamo «botte di culo»: ho indovinato «relic» al secondo tentativo, quel risultato che fa di me un genio del purissimo presente e della giornata a seguire una giornata in cuipuò succedere, persino ch’io provi a spiegarvi cosa c’entri il mio passatempo di mezzanotte con gli incassi di “Barbie”, con la morte dei giornali, con la televisione, con ...