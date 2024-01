Giochi Mediterraneo | due progetti affidati a Sport e Salute

L’ex direttore generale, interdetto dai pubblici uffici per un’accusa di corruzione, che si vuole portar via i progetti . Il vecchio Comitato ... (ilfattoquotidiano)

Durante il consiglio comunale di oggi abbiamo assistito all’ennesima giravolta politica del Sindaco Melucci . E non è solo il tenore delle parole ... (tarantinitime)

Il principe Alberto alla futura moglie regalò per le nozze un set firmato Van Cleef & Arpels che rendeva omaggio al passato da nuotatrice della reale. Il pezzo più stupefacente è il diadema che però C ...Il commissario dei Giochi del Mediterraneo di Taranto e presidente del comitato direttivo, Massimo Ferrarese, ha avuto un confronto con i ministri Fitto (Affari europei, Sud e Coesione), ...Sarà Sport e Salute a progettare i lavori di realizzazione dello stadio Iacovone e del nuovo PalaRicciardi di Taranto, impianti nevralgici per l’organizzazione dei Giochi del ...