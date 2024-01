Ginnastica | Europei artistica Tecchi Mai avuto squadre così forti

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Ma da noi ci sono le persone che giudicano, basta mezzo decimo in più o meno per determinare una medaglia" MILANO - "Le medaglie arrivano sempre quando non te le aspetti, io sto sempre attento quando parlo, credo nel fato. Tutti hanno possibilità di vincere, l'importante è non sbagliare, comunque s