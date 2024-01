Ginnastica | Bper banca presenting sponsor degli Europei di Rimini

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) – Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione didel 36° Campionato Europeo diArtistica Maschile (24-28 aprile 2024) e del 35° Campionato Europeo diArtistica Femminile (2-5 maggio 2024) in programma presso i padiglioni della Fiera di. Hanno partecipato alla conferenza Serena Morgagni, Responsabile della Direzione Communication di, il Presidente della Federazioned’Italia cav. Gherardo Tecchi, il Presidente del Comitato Organizzatore dei CampionatiMarco Borroni, con la partecipazione Yumin Abbadini, Lorenzo Bonicelli e Martina Maggio. L’evento di ...

Milano, 25 gen. – (Adnkronos) – Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione di Bper banca , presenting sponsor del ... (calcioweb.eu)

L'evento di Ginnastica artistica più importante d'Europa Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione di Bper ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione di Bper banca , presenting sponsor del 36° Campionato ... (periodicodaily)

Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione di Bper banca , ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione di Bper banca , presenting sponsor del 36° Campionato ... ()

Milano, 25 gen. (askanews) - Ci saranno le squadre nazionali italiane "più forti di sempre, in tutte le discipline" a contendersi le medaglie dei Campionati europei di Ginnastica artistica maschile e ...(Adnkronos) – Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione di BPER Banca, Presenting Sponsor del 36° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile ...8 minuti per la lettura MILANO (ITALPRESS) – Il 36° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile 2024) e il 35° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Femminile (2-5 maggio 20 ...