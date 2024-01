Gigi Riva | i tifosi in processione alla tomba di Rombo di Tuono | corone e fiori rossoblu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Idi calcio continuano ad omaggiare, ex calciatore di Cagliari e Nazionale italiana morto all’età di 79 anni. Dopo i funerali di ieri, l’ex calciatore è stato sepolto al cimitero monumentale di Bonaria e da questa mattinae ammiratori, sempre nella massima compostezza, si sono avvicinaticappella che ospita la salma di. Laè cominciata già all’apertura del cimitero e continuerà per tutta la mattinata e il pomeriggio. Laè già diventata: oltre alle, anche alcuni mazzi dicon i colori del club sardo sono stati depositati nello scalino davanti all’ingresso della cappella.

In questi giorni a tanti di noi sarà tornata in mente la canzone di Raffaella Carrà con quella dedica a Gigi Riva . E a pensarci il solo fatto che ... (milleunadonna)

“Tutte le partite sono difficili, in più Cagliari sarà un ambiente per la scomparsa di Gigi Riva : dovremo essere al massimo per fare risultato. Non ... (sportface)

Per tanti di noi, la vista delle due maglie numero 11 sulla bara di Gigi Riva ha riaperto l’album dei ricordi di un tempo che fu: non migliore, sarebbe presuntuoso… Leggi ..."Tutte le partite sono difficili, in piu' Cagliari sara' un ambiente particolare per la scomparsa di Gigi Riva: dovremo essere al massimo per fare risultato": il tecnico del Torino, Ivan Juric, presen ...L'omaggio a Gigi Riva continua al cimitero monumentale di Bonaria. Da questa mattina tifosi e ammiratori di Rombo di Tuono si sono avvicinati, sempre in silenzio e nella massima compostezza, alla ...