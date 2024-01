Gigi Datome | passi da gigante

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 gennaio 2024) I viaggi, la barba, l'amore per i libri, i «saltini» in piscina con la figlia. La leggenda azzurra racconta l'addio al basket e i valori dello sport, come il rispetto dell'avversario e l'accettazione della sconfitta, che oggi passa ai giovani anche fuori dal campo. E la lezione speciale ricevuta negli anni all'Olimpia Milano: «Il tempo è galantuomo»