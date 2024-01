Giffoni Film Festival | Gubitosi lancia l’allarme blocco

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Una situazione davvero critica. L’edizione 2024 delrischia definitivamente di saltare. Claudio, fondatore della manifestazione cinematografica per giovani più famosa d’Italia,ufficialmenteper quanto riguarda la nuova edizione relativa al GFF. L’ideatore ha creato un appello, che ha ufficialmente pubblicato, in cui chiede l’intervento della Regione Campania e del Governo. “Con 54 anni di onorata storia e tra le più belle avventure creative del mondo, quest’anno rischiamo seriamente di annullare o compromettere le nostre attività. Abbiamo condiviso tanti successi, ci siamo parlati tutti i giorni, ogni domenica mi seguite con affetto e attenzione e per questo vi ringrazio infinitamente. Non avrei mai voluto dirvi quello che sto per ...

