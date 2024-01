Giardini del Palazzo Reale di Napoli | Tar conferma stop ai cani

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nell’ordinanza del Tar si specifica che il ricorso di alcuni cittadini, contro la decisione di vietare l’accesso aineistorici deldi, non può essere accolto. Il Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di cittadini contro la decisione di vietare l’accesso ainei

Recensione, trama e cast del lungometraggio thriller Il maestro giardiniere (Master Gardener) per la regia di Paul Schrader Source (locchiodelcineasta)

Bergamo. Prende il via mercoledì 17 gennaio 2024 il corso per progettisti del verde , parte dell’offerta formativa della prima edizione de ‘I ... (bergamonews)

Frutta e verdura coltivate in orti e giardini urbani sono circa 6 volte più inquinanti ... Lo ha calcolato uno studio guidato dall’Università americana del Michigan e pubblicato sulla rivista Nature ...Due colpi, una manciata di secondi, qualche cane che ha iniziato ad abbaiare dai giardini dei vicini e poi il silenzio ... quando ancora il marito della donna e padre del ragazzino era lì domiciliato.rendendo più fruibili gli spazi pubblici come parchi e giardini, progetti in collaborazione con le scuole e una campagna di informazione sull'invecchiamento attivo. Sono alcuni dei punti cardine del ...