Giappone | pena di morte responsabile incendio a Kyoto in cui morirono 36 persone

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tokyo, 25 gen. (Adnkronos) - Il tribunale distrettuale diha condannato alladiShinji Aoba, l'uomo accusato di aver provocato nel 2019 unin uno studio di animazione che causò 36 morti e 32 feriti, ritenendo che l'uomo fosse pienamente, anche se la difesa aveva sostenuto che fosse affetto da un disturbo mentale. Il giudice Keisuke Masuda ha dichiarato che l'imputato ha commesso "il crimine di sua spontanea volontà e per risentimento" contro la società, senza influenza o inganno, respingendo l'argomento secondo cui aveva qualche problema mentale. Il magistrato ha quindi affermato che al momento dell'accaduto l'imputato era in grado di giudicare cosa fosse giusto e cosa fosse sbagliato, concordando con la tesi del pubblico ministero circa la sua capacità di ...

