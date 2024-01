Giappone | causò 36 morti | pena capitale

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 8.03 Condannato a morte per omicidio plurimo l'uomo che il 18 luglio 2019 incendiò la sede della Kyoto animation studio, famosa compagniase per la cre azione di anime, causando la morte di 36 persone. Il condannato si chiama Shinji Aoba. I giudici lo hanno ritenuto capace di intendere e volere. Secondo l'accusa il 45enne appiccò l'incendio perché voleva vendicarsi: era convinto che la Kyoto animation avesse rubato i romanzi che lui aveva presentato per un concorso aziendale.