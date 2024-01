Gian Maria Sainato rompe il silenzio sulla morte del padre | ”Come andò veramente | ho un grande rimpianto”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024), influencer e modello noto per la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi“, ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista a Fanpage.it riguardo la tragica scomparsa di suo, Andrea, avvenuta il 29 agosto 2023. Ladel, a soli 59 anni, per annegamento a Sapri, ha segnato profondamente la vita di, che fino ad ora aveva mantenuto un riserbo sul lutto.racconta chi era il: “Conosceva il mare, lo sapeva dominare” Raccontando i dettagli di quella fatidica giornata,ha descritto ilun uomo che ignorava i consigli degli amici e amava il mare agitato. ...