Giallo a Pavia | accoltellato e trovato in strada con numerose ferite sul corpo

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 –in viale Cesare Battisti, strade nei pressi della stazione ferroviaria. Un uomo di 35 anni è stato soccorso poco dopo le 14 conda taglio a torace, addome, schiena e gamba. A riferirlo è Areu Lombardia, che classifica l’intervento come un “evento violento”. Probabile, quindi, che l’uomo – le cui generalità non sono ancora note – sia stato aggredito. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i soccorritori, con automedica e ambulanza. Il ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale San Matteo, dove è arrivato in codice rosso.

La vittima dell’aggressione è stata portata in gravi condizioni al San Matteo. Sul posto le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi ...BEREGUARDO. Scontro tra due auto sulla sp 526 tra Bereguardo e Motta Visconti, vicino all’innesto della strada che porta alla frazione Zelata. Mentre sulla zona gravava una fitta nebbia, per cause anc ...Pavia, il romanzo di Agatha Christie (tradotto da Edoardo Erba) in scena da venerdì 26 a domenica 28 ...