Gf Vip | danno a Luca Onestini del “cerebroleso” | la sua dura reazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Volto fra i più amati ma anche fra i più discussi del Grande Fratello Vip, il reality show che l’ha visto protagonista per ben due volte,è da sempre uno dei personaggi più divisivi sul web. Amato o odiato, appezzato o criticato, verso l’ex Vippone non ci sono mezze misure. Di recente,ha postato nelle sue storie il commento di una hater, e lo ha stigmatizzato. Ponendo l’accento su quanta ignoranza ci sia ancora nella società e quanta strada c’è ancora da fare affinché malattie, deficit o menomazioni non vengano più usati come insulti. La hater in questione ha definito“un altro” sotto a un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La risposta diè stata prima ironica, in quanto l’utente aveva scritto “un altro” con l’apostrofo: Ciao ...