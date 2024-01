Gerstel | orrore ad Auschwitz Il figlio travestito da prete trovò scampo in seminario

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) LUCCA Don Arturo Paoli cooperò col rappresentante della Delasem Giorgio Nissim, nell’attività di salvataggio degli ebrei in Lucchesia. La rete che costruirono si occupava di fornire agli ebrei rifugiati aiuto materiale e documenti falsi. Zvi Yacov (Herman), originario di Colonia, ha raccontato che, lasciata la Germania con i suoi genitori e suo fratello nel 1927, si era stabilito dapprima in Belgio. Quando il Belgio venne occupato dai nazisti e i genitori e il fratello difurono deportati e morirono adscappò e si rifugiò con la falsa identità di Joseph Gruber in una zona non occupata del sud della Francia, dove si sposò. Quando anche la Francia divenne pericolosa per gli ebrei, si spostò nuovamente, dirigendosi in Italia. Arrivato a Livorno in treno dopo l’8 settembre, si rese ...