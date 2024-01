Germania | vietato manifestare davanti a consultori e ambulatori | il governo rafforza il diritto a scegliere di abortire in condizioni neutre

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il Consiglio dei ministri tedescoildelle gestanti di accedere senza molestie aidove è obbligatorio informarsi prima di decidere un’interruzione di gravidanza, approvando un disegno di legge della ministra della Famiglia Lisa Paus (Verdi) che impedirà ai gruppi antiabortisti di dimostrare entro un certo raggio dai centri. Le donne in gravidanza acquisiranno così ildi non dovere sentire o guardare nulla contro la loro volontà. L’infrazione del divieto sarà un illecito amministrativo punibile con un’ammenda sino a 5mila euro. “Rafforziamo i diritti delle donne incinte e muoviamo un passo importante verso ildi autodeterminazione della donna” – cita ARD la ministra che spera che la legge compia il suo iter parlamentare entro l’estate. L’interruzione di ...

Inizierà questa sera la visita del direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo, ad alcune comunità italiane e Missioni cattoliche di Lingua italiana nella Svizzera tedesca.Nel Brandeburgo, Land che circonda Berlino, l'Afd è prima con il 28%, la Cdu segue con il 18%, e Sahra sempre terza con il 13%. In Sassonia, l'Afd è al 34%, la Cdu al 30%, l'Spd al 7%, il BSW al 4%, ...La sentenza che tutti aspettavano – e che non ha precedenti in Germania – è arrivata ... si moltiplicano gli appelli per fare una scelta ancora più estrema e vietare AfD del tutto – specialmente dopo ...