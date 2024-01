Gentiloni | ' una cittadinanza europea contro i nazionalismi'

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Compiere questo cammino dellaresta una sfida fondamentale per non tornare a un'Europa delle piccole patrie o deidi ritorno". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo, nella sua lectio magistralis, dedicata proprio alla '', all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Brescia. "Siamo di fronte tuttora a unaincompiuta perché tutti i grandissimi passi in avanti che abbiamo fatto fanno fatica a superare ancora alcuni degli ostacoli nel progetto europeo". "A giugno ci saranno le elezioni europee, per ora si parla di tutt'altro, ma non dobbiamo disperare che queste questioni che interpellano il nostro futuro emergano con forza in questa campagna elettorale. ...

Invitato a riflettere sul tema della cittadinanza europea, l'intervento di Paolo Gentiloni all'Università di Brescia ha avuto come sfondo inevitabile la prossima scadenza elettorale di giugno, quando ...