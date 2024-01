Gentiloni | costruire cittadinanza Ue contro ritorno nazionalismi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Milano, 25 gen. (askanews) – “unaeuropea resta una sfida fondamentale se non vogliamo tornare a una Europa di piccole patrie e didi ritorni”. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Paolo, all’inuaugurazione dell’anno accademico a Brescia. “Oggi laeuropea è incompiuta. Bisogna difendere i valori europei, come la democrazia e loo Stato di diritto, l’economia di mercato e il welfare che non sono garantiti ovunque. Sono sotto pressione e sotto attacco in molte parti del mondo” ha detto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.