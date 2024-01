Gaza | Onu | “Raid israeliano contro nostro rifugio” | 9 morti e 75 feriti | condanna della Casa Bianca | Tel Aviv protegga i civili

Un incendio si è sprigionato ieri in un edificio dell’Unrwa, l’ente dell’Onu per i profughi palestinesi, ad ovest di Khan Yunis, la città nel sud ... (quotidiano)

«Siamo seriamente preoccupati per le notizie di attacchi che hanno colpito una struttura dell'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (l'Unrwa), con conseguenti segnalazioni di incendi ...Un altro attacco, sempre ieri, contro un rifugio per sfollati dell'Unrwa, l'organizzazione delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi a Gaza, a Khan Yunis ha provocato ... all'attacco ...Il segretario dell’Onu Guterres, lanciando ancora una volta un appello a un tregua, ha ricordato che “l’intera popolazione di Gaza sta subendo una distruzione a una scala e a una velocità senza eguali ...