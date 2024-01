Gaza | la zona cuscinetto tra Israele e la Striscia

Nessun annuncio ufficiale è arrivato né da Hamas né da Israele e, dunque, alle 7 locali, le 6 in Italia, la tregua del conflitto in Medio Oriente è ... (ilsole24ore)

Da novembre l'esercito israeliano ha cominciato a radere al suolo edifici e strutture civili, con cariche esplosive e bulldozer, per creare una terra di nessuno al confine ...Le operazioni di demolizione sembrano far parte di un piano per costruire una zona cuscinetto larga un chilometro all’interno della Striscia. Vicino a Khan Younis, nel sud di Gaza, dove la zona di ..."Dopo le operazioni militari a Gaza - ha aggiunto - bisognerà individuare immediatamente ... Times of Israel ricorda che in quella zona i soldati israeliani sono stati esposti dal fuoco di razzi e ...