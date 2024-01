Gaza | colpito rifugio Onu | 9 le vittime

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 7.00undell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati a Khan Yunis, nel sud della Striscia di. Il direttore dell'Agenzia ha detto che 2 proiettili di carro armato hannol'edificio che ospitava 800 persone causando 9 morti e 75 feriti. Gli Usa condannano il raid: "Preoccupati per le notizie di attacchi sulla struttura dell'Unrwa".E Israele ipotizza che l'edificio sia statoda un razzo di Hamas. Oggi il ministro degli Esteri Tajani vedrà a Gerusalemme il presidente israeliano Herzog.

Gli Stati Uniti sono "seriamente preoccupati" per le notizie di attacchi che hanno colpito una struttura dell'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi a Gaza in cui sono morte 9 persone. "Israele ...Almeno nove persone sono morte e altre 75 sono rimaste ferite, quando due colpi esplosi da carri armati hanno devastato il centro di formazione dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. Sul social ...Gli Stati Uniti "sostengono fermamente il diritto a difendersi contro i terroristi di Hamas che si nascondono tra la popolazione civile, ma Israele mantiene la responsabilità di proteggere i civili e ...