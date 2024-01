Garlasco | fanno la spesa al supermercato ma non passano dalle casse | in fuga spintonano due dipendenti

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Sono entrati nelLidl di via Leonardo da Vinci confondendosi con gli avventori; hanno fatto provvista di merce dagli scaffali ma quando è stato il momento di pagare hanno cercato di defilarsi senza passare. L’azione della coppia non è passata inosservata e quando due, una di 30 e l’altra di 23 anni, hanno tentato di sbarrare loro la strada, sono state spintonate. La rapina impropria si è consumata ieri sera poco prima dell’orario di chiusura; i due malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce e sull’accaduto stanno indagando i carabinieri. L’entità del bottino non è stata ancora esattamente quantificata.