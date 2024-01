Gangwon 2024 | Townshend vince l’oro nello slopestyle maschile dello sci freestyle

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Esulta lo statunitense Henrynella gara divalida per le Olimpiadi Invernali Giovaniliin corso di svolgimento a(Corea del Sud). Dopo essersi qualificato per la finale con il settimo miglior punteggio (78.00), l’atleta a stelle e strisce trova un ottimo 90.25 nella prima run della finale e ciò basta per aggiudicarsi la medaglia d’oro. Secondo il giapponese Olly Nicholls con l’85.75 della seconda manche e terzo il finlandense Jaakko Koskinen con l’83.75 della terza run. Appena giù dal podio troviamo poi lo svizzero Viktor Alexander Maksyagin (76.25), mentre chiude al quinto posto il ceco Petr Muller (67.75). Sesto invece il neozelandese Luke Harrold (65.25), settimo lo svizzero Lars Ruchti (63.00) e ottavo il canadese Matthew Lepine (62.25). A chiudere la top ...

La sedicenne Flora Tabanelli ha vinto l'oro nello slopestyle dello sci freestyle ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili. È la prima atleta italiana a vincere una medaglia olimpica nel Freeski. Terza medaglia per Giorgia Collomb ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon, in Corea del Sud. Dopo l'oro in gigante e l'argento in combinata, la diciassettenne valdostana di La Thuile ha saputo ...