Gangwon 2024 | Chaeun Lee conquista l’oro nello slopestyle dello snowboard 11° Fulterer

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il padrone di casaLee si aggiudica la medaglia d’oromaschilevalido per i Giochi Olimpiadi Invernali Giovanilidi(Corea del Sud). Dopo aver ottenuto il pass per l’ultimo atto con il settimo miglior punteggio (58.50), il coreano disputa una terza manche strepitosa in finale e va a vincere la gara con ben 96.00 punti. Secondo il canadese Eli Bouchard con il 90.00 della seconda manche e terzo il francese Romain Allemand con l’89.25 della terza run. Scorrendo la classifica, troviamo poi il neozelandese Campbell Melville Ives, quarto con 89.00, e lo statunitense Oliver Martin, quinto con 82.25. Eliminati invece nelle qualificazioni entrambi gli italiani in gara, ovvero Felix, 11° (con il ...

Nottata importante per quanto riguarda lo sci alpino ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024 in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud). ... (oasport)

Esulta lo statunitense Henry Townshend nella gara di slopestyle maschile valida per le Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 in corso di svolgimento a ... (oasport)

La sedicenne Flora Tabanelli ha vinto l'oro nello slopestyle dello sci freestyle ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili. È la prima atleta italiana a vincere una medaglia olimpica nel Freeski.Terza medaglia per Giorgia Collomb ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon, in Corea del Sud. Dopo l'oro in gigante e l'argento in combinata, la diciassettenne valdostana di La Thuile ha saputo ...