Galaxy AI per altri smartphone Samsung | ma non per S22

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)ha annunciato che porteràAI, l’intelligenza artificiale dell’azienda sudcoreana, suoltre iS24, S24 Plus e Ultra. Saranno però tenuti fuori iS22 di due anni fa perché non sarebbero in grado di garantire la qualità e le prestazioni necessarie all’utilizzo dell’IA. Saranno invece aggiornatidispositivirecenti, ma non tutti, solo i top di gamma del 2023, compresi i pieghevoli. SerieS24 e Redmi Note 13 in offerta su Amazon No,AI non è destinata alla serieS22 La serieS24 è stata presentata daappena una settimana fa e, come era prevedibile, il centro dell’interesse è ...