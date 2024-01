Furto di elettronica a Mediaworld Dipendente fa scoprire la banda

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) È di cinque denunciati peraggravato e ricettazione in concorso e di un ingente quantitativo di merce sequestrata, per un valore oltre i 1.500 euro, il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Volante e dalla Mobile della Questura di Cremona. L’allarme è partito dalla segnalazione di unadel Mediaword di via Seminario che, passando a piedi nel parcheggio, aveva notato la presenza di due auto sospette da cui erano scesi cinque individui con grosse buste plastificate della spesa. L’addetta aveva notato che i soggetti portavano i sacchetti colmi di merce in un un grosso capannone adiacente al parcheggio. La testimone ha subito contattato il 112, che ha inviato un equipaggio della Volante che ha chiesto al negoziante di visionare le telecamere del parcheggio coperto. Le immagini hanno mostrato i ladri che nascondevano la merce ...