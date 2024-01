Furti di auto in Toscana | arrestata banda di italiani che rivendeva i veicoli in Sicilia

Nuovo episodio di Furti in auto a Ostia : otto macchine sono state cannibalizzate stanotte su corso Duca di Genova . Non c’è pace per gli abitanti di ... (ilcorrieredellacitta)

Un 46enne , domiciliato a Giugliano in Campania, è stato arrestato con l’accusa di falso in atto pubblico con induzione in errore di pubblici ... (teleclubitalia)

Una Kia Spectra rubata in Oregon si è ribaltata all'interno di una voragine. Il ladro è tuttora in fuga e la polizia indaga.Nel pomeriggio di ieri, 24 gennaio 2024, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Caprino Veronese hanno arrestato un cittadino straniero per il furto di 61 bottiglie di superalcolici, di v ...Cinque persone sono stati arrestate dalla polizia con l’accusa di furti di auto poi rimesse regolarmente in circolazione utilizzando targhe e documenti di veicoli simili, precedentemente acquistati co ...