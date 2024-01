Furti con strappo e rapine ai danni di donne | arrestato 28enne

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CRONACA DI ROMA (Nova) – I carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in viale Palmiro Togliatti, impegnati nelle ricerche di un soggetto autore dicon, aidi, hanno notato un cittadino brasiliano di 28 anni e lo hanno. All’uomo e’ stato notificato un ordine di carcerazione, dovendo scontare 5 anni e 8 mesi di reclusione, per rapina,cone lesioni, per fatti risalenti al 2022. I Carabinieri si sono focalizzati su di lui per l’abbigliamento indossato, simile a quello descritto nelle denunce dalle vittime e lo stesso indossato da un soggetto che la scorsa notte si e’ introdotto all’interno di una scuola media a Centocelle, senza asportare ...