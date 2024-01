Frode fiscale miliardaria | perquisizioni in varie regioni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Una maxi-per quasi 2 miliardi di euro: la Guardia di finanza scopre 140 società fantasma. E' l'operazione denominata "Fast & Clean", coordinata dalla Procura di Ancona: disposti sequestri per 350 milioni di euro. In continuità con un'operazione della Tenenza di Senigallia nell'Anconetano, la Finanza sta eseguendo oltre 30in Lombardia, Veneto, Sicilia e Toscana, a carico di 85 indagati per. I finanzieri di Ancona hanno scoperto fatture false per 1,7 miliardi: migliaia di imprese non versavano le imposte e trasferivano il denaro all'estero. L'attività investigativa - primi sequestri enell'aprile del 2023 - prese spunto da un controllonei confronti di un imprenditore cinese terzista del distretto ...

PADOVA - Una maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro: la Guardia di finanza scopre 140 società fantasma. È l'operazione denominata Fast & Clean, coordinata dalla Procura di Ancona, in cui sono ...Le cinque persone destinatarie delle misure sono accusate di associazione a delinquere e frode fiscale; la società cooperativa è indagata per responsabilità amministrativa. I dettagli dell'operazione ...Le Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, stanno compiendo una trentina di perquisiazioni in varie parti d’Italia, in città come Padova, Milano, ...