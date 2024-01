Frappe di carnevale e dessert ritirati dai supermercati

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Con due nuovi richiami da parte del ministero della Salute, il 23 e 24 gennaio 2024, è stato comunicato il ritiro dal supermercato di diversi lotti inerenti prodotti alimentari, ovverovenduti al pubblico, rispettivamente segnalate per presenza di allergeni (nel caso dei dolci di) e rischio fisico (nel secondo caso).Toblerone ritirato daiper rischio fisico: i lotti segnalati Martedì 23 gennaio il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo che ha interessato diverse confezioni delToblerone, prodotto dallaFactory SA in Belgio e venduto anche neiitaliani. Nello specifico, i prodotti sono stati segnalati per “rischio fisico”, ovvero possibile presenza di corpi estranei ...