Francia | dilaga protesta agricoltori

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 19.45 Inè giunta all'ottavo giorno ladegliche arriva ormai alle porte di Parigi. Il malcontento si esprime contro i supermercati e i camion, soprattutto spagnoli, che trasportano frutta e verdura. I primi trattori sono già arrivati nelle Yvelines, alla periferia di Parigi. Salari bassi, il nuovo Green Deal europeo e un'eccessiva burocrazia sono i motivi principali che hanno dato vita a una marea crescente di rabbia tra i produttori agricoli in Ue.Manifestazioni anche in Grecia, Romania e Polonia

I risultati delle Qualificazioni agli Europei : la Francia in doppia cifra contro Gibilterra, vincono Romania e Olanda La Francia passa come un ... (calcionews24)

Le manifestazioni si estendono a macchia d'olio sul nostro territorio come in Francia, Germania, Olanda, Polonia, Ungheria e Romania: nel mirino le politiche Ue, le importazioni sleali, le misure ecol ...La protesta degli agricoltori per i tagli alle sovvenzioni dilaga in quasi tutti i Paesi dell’Unione. E a dare manforte a cortei e blocchi stradali arrivano i ...L’islamismo penetra nel calcio in Francia «L’islamismo ha iniziato a penetrare nel calcio dilettantistico perché è un luogo meno controllato, meno visibile e quindi più facile da raggiungere per ...