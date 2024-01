Fra Origgio e Uboldo la cittadella dei tir | con area ristoro e market

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il 2024 sarà l’anno decisivo per la realizzazione di un parcheggio per i mezzi pesanti a, in località ex Streppina, dove si trovava uno storico cascinale abbattuto anni fa, sul confine con. La società che si è aggiudicata la gara, come da capitolato, dovrà allestire unaper i camion:, servizi igienici ...

In arrivo un mini centro commerciale al confine con Saronno , sulla via Luigi Sampietro di Origgio . Non è ancora chiaro quali operatori commerciali si ... (ilnotiziario)

Il 2024 sarà l’anno decisivo per la realizzazione di un parcheggio per i mezzi pesanti a Origgio, in località ex Streppina, dove si trovava uno storico cascinale abbattuto anni fa, sul confine con ...A Saronno +4, a Caronno Pertusella +9, nessuno a Origgio come a Lazzate. Sul territorio da inizio pandemia è stato raggiunto il numero di 4.335.428 casi positivi (+4.003; la scorsa settimana 4517, in ...SARONNO - Tutti in forte calo i dati locali dei nuovi contagi da coronavirus, a Saronno +16, a Tradate +2, nessun nuovo caso a Lazzate. Varesotto Saronno: ...