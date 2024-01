Fra guerra e Shoah | la musica della memoria

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arnold Schönberg nel 1948 è già Arnold Schönberg, uno dei musicisti più influenti del Novecento, l’innovatore del metodo dodecafonico, l’autore del Pierrot lunaire (1912). Eppure quell’anno, la sua composizione più recente viene eseguita, non già in uno dei grandi teatri d’Europa o d’America, bensì al Carlisle Gymnasium, la palestra universitaria di Albuquerque, nel Nuovo Messico, e per di più da un’orchestra amatoriale, diretta dal maestro Kurt Frederick, ebreo austriaco lì riparato dopo la fuga da Vienna nel 1938. È il 4 novembre 1948 e va in scena Un sopravvissuto di Varsavia, una partitura per coro maschile e orchestra da camera scritta da Schönberg in una dozzina di giorni, fra l’11 e il 23 agosto 1947. Il compositore austriaco, esule negli Stati Uniti fin dal 1933, l’aveva subito spedita a Sergej Kuseivickji, fondatore dell’omonima fondazione promotrice...