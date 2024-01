FOTO Ofantina | Violento impatto tra due autotreni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alle ore 13’00 di oggi 25 gennaio è intervenuta nel territorio del comune di Conza Della Campania, sulla SS 7, per un incidente stradale che ha visto coinvolti dueche percorrevano l’nelle due opposte direzioni. A causa deluno dei due uomini alla guida dei pesanti automezzi, di 64 anno originario di San Valentino Torio in provincia di Salerno, è rimasto incastrato tra le lamiere contorte e dopo essere stato liberato veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche. L’autista dell’altro automezzo, di 46 anni originario di Eboli sempre in provincia di Salerno, non ha subito grosse ...

