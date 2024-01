FOTO Ex Dante Alighieri | parte il cantiere | verso la rinascita

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiFa un certo oggetto vedere un gruppo di operai davanti ai cancelli arrugginiti della struttura che per decenni ha ospitato la scuola media exdi via Piave. E stavolta il movimentismo non è certo dovuto a qualche intervento d’urgenza che pure negli anni si è reso necessario per una scuola che è stata chiusa nel 2012 perchè dichiarata inagibile, poi nel tempo preda in più occasioni di vandali. Questa mattina è stato appostato il cartello diche apre ufficialmente la nuova vita dell’ex: quella dell’abbattimento e la ricostruzione ex novo di quello che sarà un vero e proprio campus scolastico. Il Comune di Avellino dopo aver concluso lo scorso luglio la procedura di appalto dei lavori da quasi 17 milioni di euro al Consorzio di imprese “ATI Unyon- Di Gi. Lavori ...