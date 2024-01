Formia | premiata in Comune Galbura Parascovia medaglia d’argento nella specialità Kumitè

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Prosegue la serie di premiazioni di sportivi che stanno portando in alto il nome della Città di. Il Sindaco Gianluca Taddeo ha insignito incon una targa celebrativa la karateka quarantasettenneche ad Antibes, in Costa Azzurra, ha conquistato la13esima edizione del campionato europeo veterani di(combattimento). Tesserata per l’ ASD Functional45, originaria della Moldavia, sposata con due figli e da più di vent’anni in Italia, “Pasha”, questo il suo soprannome, che era accompagnata dal suo maestro Lucio Altezza, si è particolarmente distintarassegna continentale sfiorando il gradino più alto del podio. Tramite la ...

Il successo sull’Antares Volley Roma è stato piuttosto netto, arrivato per 0-3 (17-25, 17-25, 18-25) e ha permesso alle pontina di scavalcare le avversarie in classifica ...Era riuscito a farsi fare un bonifico di 239 euro a fronte della stipula di un contratto assicurativo per Rc auto che però alla vittima era arrivato in modo totalmente difforme. Così i carabinieri del ...Quali sono le migliori gelaterie del Lazio Gambero Rosso ha anticipato la nuova Guida Gelaterie d’Italia 2024 che uscirà in aprile, nella quale vengono premiate con i Tre Coni – come la “stella” per ...