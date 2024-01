Forlì | la società mette un colpo in canna Un lungo da aggiungere in vista dei playoff

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Da diverse settimane il centro forlivese Giacomo Zilli sta facendo fatica a giocare e di conseguenza a fornire un rendimento adeguato alle sue possibilità: ultimo esempio, la partita contro Chiusi domenica scorsa. Due soli punti dalla lunetta, appena un tiro dal campo e grande sofferenza contro Luca Possamai, il rivale autore di 10 punti con 5/6 da due nei primi due quarti. Zilli, nato a Cividale il 4 aprile 1995, soffre, non rende come vorrebbe e come potrebbe, però non molla. Continua ad allenarsi a singhiozzo e a giocare, ma sa bene che quello che i tifosi forlivesi stanno vedendo non è il vero Zilli: due anni fa a Cento 10 punti e quasi 8 rimbalzi di media; l’anno scorso rispettivamente 7 e 6; a5 e 3,5. Il motivo è di carattere fisico. Dopo l’operazione all’anca, il pivot dell’Unieuro ha ancora dolore, la sua postura non è corretta e ne risente il ...