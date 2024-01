Fontana | Il paziente non è un anonima caso clinico | va considerato nella sua unicità

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2024 "Si è purtroppo avuta una perdita della dimensione umana nel percorso di cura. Sono queste alcune delle insidie alle quali è esposta la medicina moderna. Esse impongono un cambio di paradigma. Ilvasua completezza esua, non come un anonimo. Occorre dunque una maggiore sensibilità nei confronti di chi richiede non solo cure, ma soprattutto attenzione e comprensione" lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo, intervenendo alla presentazione del progetto 'Dignitas Curae - Manifesto per la sanità del futuro', presso la Sala della Regina a Palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev