Foibe | il negazionista Gobetti invitato nelle scuole Protesta Azione studentesca | “Cinica sfacciataggine”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Undellecome lo storico Erica tenere una conferenza sulla tragedia, nell’approssimarsi del 10 febbraio, è uno schiaffo, un affronto. I rappresentanti disi sono mobilitati a Torino. Hannoto in mattinata in Consulta provinciale degli studenti e poi hanno deciso di abbandonare l’assemblea. Inopportuna l’approvdi una conferenza sulla tragedia dellecon lo storico che ne nega la portata storica. Dunque, i rappresentanti dihanno deciso di occupare simbolicamente l’Ufficio Scolastico Regionale. Vogliono essere ricevuti dall’autorità scolastica e chiedere spiegazioni su come si sia potuti arrivare ad arruolare. ...