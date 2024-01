Florida | vietati i social agli under-16 | sì alla legge | stretta senza precedenti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Inla Camera ha approvato un disegno diche vieta l'utilizzo di piattaformeai bambini e ai ragazzi di età inferiore ai 16 anni indipendentemente dall'approvazione dei genitori. Il provvedimento - che attende ora l'ok del Senato - prende di mira qualsiasi sito dimedia che tenga traccia dell'attività degli utenti e permetta di interagire con altri con funzionalità che creano dipendenza e possono causare un uso eccessivo o compulsivo. Il divieto non riguarderebbe le app utilizzate per i messaggi privati ??tra persone. I, secondo i sostenitori del progetto, espongono i bambini al bullismo e ai predatori sessuali.

