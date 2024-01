Florenzi | «Serie A | complimenti a Inter e Juventus! Milan fa il suo»

(Di giovedì 25 gennaio 2024)in un’vista realizzata da Sportmediaset, ha parlato del campionato diA complimentandosi soprattutto cone Juventus per il campionato. Poi un parere sul. LOTTA AL VERTICE – Alessandroha analizzato così il campionato diA: «Innanzitutto bisogna fare ia Juventus eper questo percorso quasi netto. Noi facciamo il nostro percorso e verso marzo-aprile vedremo a che punto saremo. Da Leao ci si attende sempre tanto, ma fa girare il reparto offensivo. Due dei tre gol che abbiamo fatto a Udine partono da lui. Senza Ibrahimovic chi è il leader? Ne abbiamo tanti, tutti diversi, compreso me. Forse è questo il segreto, averne tanti con caratteristiche ...

Altra tegola in casa Milan : al 34? di Empoli- Milan , sul punteggio di 2-0 per i rossoneri, si è fermato Alessandro Florenzi . Problema muscolare per ... (dailymilan)

Alessandro Florenzi è stato intervistato da SportMediaset parlando di quanto accaduto nello scorso turno di campionato ad Udine, con gli spiacevoli episodi che hanno colpito Maignan e sugli obiettivi ...Il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, ha fatto il punto sulla stagione dei rossoneri e su come hanno vissuto l’episodio di Maignan Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Alessandro Florenzi ...`Uscendo dal campo ci siamo presi una grande responsabilità, ma siamo stati vicini a Mike: se non ci avesse detto che era pronto per rientrare, non lo avremmo.