Fleximan colpisce anche al Sud | autovelox danneggiato in provincia di Lecce

(Di giovedì 25 gennaio 2024)al Sud, indi. La scorsa notte qualcuno ha tranciato di netto i cavi di un rilevatore di infrazioni stradali all’ingresso del comune di Ruffano (Le). Un evidente caso di emulazione dell’azione del fantomatico «vendicatore» che nel Padovano sta danneggiando e mettendo fuori uso numerosiutilizzando un flessibile. Indagini sono in corso da parte...

Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 Fleximan inarrestabile, ha colpito ancora una volta in Veneto, questa volta abbattendo un autovelox installato ... (dayitalianews)

Fleximan colpisce ancora , ma stavolta non completa il lavoro . Dopo l’ autovelox del Cremonese è toccato a un territorio della bergamasca ad Albano ... (open.online)

Si è perso il conto, in Veneto, degli Autovelox «abbattuti» con il «flex» ad opera del misterioso vendicatore - o forse più di uno - che di notte ... (feedpress.me)

Padova, 23 gennaio 2024 – “ Fleximan sta arrivando". Il Robin Hood degli automobilisti multati per eccesso di velocità non combatte i ricchi della ... (quotidiano)

Villa DEL CONTE (PADOVA) - Fleximan colpisce ancora . E di nuovo con un atto vandalico in provincia di Padova. Questa notte , 23 gennaio, è stato ... (ilgazzettino)

E caccia aperta a Fleximan, il "giustiziere" degli autovelox del Veneto che, si sospetta, sia in realtà una banda che negli ...Fleximan colpisce anche al Sud, in provincia di Lecce . La scorsa notte qualcuno ha tranciato di netto i cavi di un rilevatore di infrazioni stradali ...Paola Di Caro, giornalista del Corriere della Sera, 15 mesi fa ha perso il figlio di 18 anni, travolto da un'auto mentre era sul marciapiede a Roma. La 24enne che era alla guida dell'auto, trovata in ...