Fisso | variabile | surroga I tassi dei mutui stanno scendendo Cosa fare secondo gli esperti

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladel mutuo potrebbe tornare di moda nel 2024. A dirlo è Simone Viganò, General manager di Casavo, che spiega come si potrebbero ottenere deinettamenti più bassi, rispetto agli anni passati, visto che le previsioni per quest’anno sono più che positive. A parlare sono i numeri. A fine 2023 isi aggiravano intorno al 4%, adesso siamo invece già al 3%: “Non so dire di quanto potranno scendere i, sicuramente non torneranno vicino allo zero percento come nel 2021, ma saranno tra il 2 e il 3%, già entro il 2024”, spiega Viganò. Dinamica, che potrà far tirare un sospiro di sollievo a tutti quegli italiani che hanno sottoscritto un mutuo e che negli anni passati hanno dovuto continuare a vedersi aumentare la rata.fissi o variabili? Da metà 2022 e nel ...