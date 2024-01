Fisco | concordato biennale ed altre novità

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La riforma delva avanti. Il Consiglio dei ministri del 24 gennaio ha approvato in via definitiva il, per gli autonomi e le piccole e medie imprese e il decreto legislativo sulle attività di accertamento. Per quanto riguarda quest'ultimo laprincipale verte sull’introduzione di un contraddittorio motivato con il contribuente. Significa dunque che l’Agenzia delle entrate non potrà, se non previo contraddittorio con il contribuente, mandare un atto di accertamento. Nella pratica, ilprodurrà uno schema di atto, si aprirà il contraddittorio con il contribuente e se l’Agenzia delle entrate non è d’accordo dovrà motivarne il perché. Per quanto riguarda invece ilsi sono andate a recepire le osservazioni e i pareri ...