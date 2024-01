Fisco | anziani | elezioni | beneficenza | tutte  le misure decise dal Consiglio dei ministri Assistenza anziani | Concordato preventivo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Semaforo verde dal Cdm al disegno di legge, ribattezzato dai media legge «Ferragni», sulla trasparenza nellacon regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer

Anziani malati, mille euro per i redditi più bassi. Beneficenza: regole e sanzioni stringenti per gli influencer, multe fino a 50 mila euro. Approvato il giro di vite sugli hacker Fisco, Election day, ...Semaforo verde dal Cdm al disegno di legge, ribattezzato dai media legge «Ferragni», sulla trasparenza nella beneficenza con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer ...Nella sua lunga vita ha visto alternarsi il Regno d’Italia e poi la Prima e Seconda Repubblica, oltre 10 Papi, Re e Capi di Stato e di Governo ...