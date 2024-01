Firenze | scontro frontale tra auto alla Rufina Un ferito

(Di giovedì 25 gennaio 2024) I Vigili del fuoco del comando disono intervenuti stamattina, 25 gennaio 2024, poco prima delle 8, nel Comune disulla SS67, per un incidente stradale avvenuto per unotra duevetture L'articolo proviene daPost.

Il tamponamento sull' auto sole all'altezza di Barberino, a Firenze l'incidente è avvenuto in via Sestese poso intorno all'una e mezzo (247.libero)

Firenze, 25 gennaio 2024 – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti questa mattina alle ore 7:55 nel Comune di Rufina sulla SS67, per un incidente ...I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti stamattina, 25 gennaio 2024, poco prima delle 8, nel Comune di Rufina sulla SS67, per un incidente stradale avvenuto per uno scontro frontale ...Scontro frontale tra due auto, 59enne all'ospedale in codice rosso Nella mattinata di oggi, giovedì 25 gennaio, nel comune di Rufina sulla SS67, si è verificato un incidente stradale avvenuto a causa ...