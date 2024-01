Firenze in subbuglio per proiezione film pro-Putin | o perché dice la verità sul Donbass?

Per novanta minuti la Casa reale britannica è stata in subbuglio: prima l'annuncio che la principessa è ricoverata per un intervento chirurgico ...Arezzo, 16 gennaio 2024 – A Firenze il tema stadio è sempre più al centro dell'attualità e anche ieri, in occasione della partita con l'Udinese, non sono mancati striscioni polemici. In questi giorni, ...(ASI) "Dopo 46 anni gli omicidi di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni ancora non hanno un colpevole. I misteri che avvolgono la vicenda sono inquietanti.