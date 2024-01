Firenze | il sindaco Nardella chiede di annullare la proiezione del film russo | “Incita all’odio”

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – “Ho chiamato il presidente del Teatro Affratellamento perrgli diladi questocheall'odio e al genocidio del popolo ucraino. Questo teatro riceve, inoltre, contributi pubblici dal Comune che non possono coesistere con attività del genere”. Lo scrive sui social ildiDarioin riferimento alla, annunciata dalle associazioniRinasce eConsapevole, per l'1 febbraio all'Affratellamento del'Il Testimone’ sul Donbass accusato di essere una pellicola di propaganda filo-Mosca. Le due associazioni, annunciando due giorni fa ...

Firenze, 25 gennaio 2024 – "Ho chiamato il presidente del Teatro Affratellamento per chiedergli di annullare la proiezione di questo film che incita all' odio e al genocidio del popolo ucraino. Questo teatro riceve, inoltre, contributi pubblici dal Comune che non possono coesistere con attività del genere". Lo scrive sui social il sindaco di Firenze Dario Nardella in riferimento alla proiezione, annunciata dalle associazioni Firenze Rinasce e Firenze Consapevole, per l'1 febbraio all'Affratellamento del film 'Il Testimone' sul Donbass accusato di essere una pellicola di propaganda filo-Mosca.

MESSINA. «Si rappresenta la necessità di prevedere l'individuazione di stalli di parcheggio auto riservati ai residenti delle aree del centro storico e commerciale della Città». È la richiesta inviata ...