Fiorentina-Inter | Inzaghi senza 11 gol tra gli 11 A caccia di soluzioni

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024)è la prima partita di campionato dopo la Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli. Simonedovrà ovviare anche ad un problema di goldue giocatori che hanno segnato ben 11 volte in Serie A. ADI GOL – Nicolò Barella ha segnato due gol in questa stagione in campionato, ma sappiamo quanto sia capace di andare in rete solitamente. Tra sfortuna e momenti personali difficili il centrocampista lo ha fatto di meno fino ad ora, ma le potenzialità sono tutte nella traversa colpita con un’acrobazia contro la Lazio in Arabia Saudita per la semifinale di Supercoppa Italiana. Il numero 23 sardo salterà, così come il suo compagno Hakan Calhanoglu: entrambi per squalifica. Il turco ha colpito 11 volte tra tutte le competizioni, ...